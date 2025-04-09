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Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş imaj tazeledi! Yine çok beğenildi

Şimdilerde Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Ayşe' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Ünlü ismin yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş imaj tazeledi! Yine çok beğenildi
Öznur Yaslı İkier

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yaz Şarkısı ve Korkma Ben Yanındayım gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş şimdilerde Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Ayşe' karakterine hayat veriyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle gündem oldu.

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YORUM YAĞDI

Saçlarını sarıya boyatan ünlü ismin yeni görüntüsü de takipçilerinden tam not aldı. Nilsu Berfin Aktaş'a sosyal medyada; 'çok iyi olmuş', 'çok yakışmış', 'saçlar efsane' gibi yorumlar yapıldı.

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NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da doğdu. Yetenek Evi Sanat Akademisi'nden mezun olan Aktaş, 2018 yılında yayımlanan Geleceğin Starı adlı yarışmada tanındı.

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2019-2021 yılları arasında ise Ersoy Güler'in yönetmenliğini üstlendiği Show TV'de yayımlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrolde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nilsu Berfin Aktaş Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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