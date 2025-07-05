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Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş yapımcı sevgilisiyle yakalandı! Lüks teknede aşka geldi

Son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Ayşe' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Aktaş, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşadığı yapımcı sevgilisi Tolga Aykut, ilk kez Bodrum tatilinde görüntülendi.

Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş yapımcı sevgilisiyle yakalandı! Lüks teknede aşka geldi
Öznur Yaslı İkier

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Korkma Ben Yanındayım ve son olarak da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş şimdi de özel hayatıyla dikkat çekti.

Aktaş ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı yapımcı Tolga Aykut, ilk kez görüntülendi.

Şakir Paşa Ailesi nin Ayşe si Nilsu Berfin Aktaş yapımcı sevgilisiyle yakalandı! Lüks teknede aşka geldi 1

Bodrum açıklarında demirledikleri lüks teknelerinde tatil yapan Nilsu Berfin Aktaş ile Tolga Aykut sık sık sarılıp öpüştü.

Şakir Paşa Ailesi nin Ayşe si Nilsu Berfin Aktaş yapımcı sevgilisiyle yakalandı! Lüks teknede aşka geldi 2

10 KİLO VERDİ

Formda fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun 10 kilo verdiği öğrenilmişti.

Aktaş, bunula ilgili olarak "10 kilo verdim. Yoğun tempo nedeniyle oldu. İyi oldu. Çok çalışıyordum. Aralarda salata yiyordum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nilsu Berfin Aktaş
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