Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş yapımcı sevgilisiyle yakalandı! Lüks teknede aşka geldi

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Korkma Ben Yanındayım ve son olarak da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş şimdi de özel hayatıyla dikkat çekti.

Aktaş ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı yapımcı Tolga Aykut, ilk kez görüntülendi.

Bodrum açıklarında demirledikleri lüks teknelerinde tatil yapan Nilsu Berfin Aktaş ile Tolga Aykut sık sık sarılıp öpüştü.

10 KİLO VERDİ

Formda fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun 10 kilo verdiği öğrenilmişti.

Aktaş, bunula ilgili olarak "10 kilo verdim. Yoğun tempo nedeniyle oldu. İyi oldu. Çok çalışıyordum. Aralarda salata yiyordum" demişti.