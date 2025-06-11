Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu sevgilisiyle tatilde! Plajda aşka geldi

Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut ve Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi geçtiğimiz ay final yaparak ekran macerasını noktaladı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Daha önce boykot paylaşımları yüzünden gözaltına alınan ve serbest bırakılan dizinin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu projenin final yapmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı.

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Cem Yiğit Üzümoğlu plajda sevgilisiyle görüntülendi. Üzümoğlu, Yalıkavak’taki bir mekânda sevgilisiyle aşklarını gözler önüne serdi.

Cem iğit Üzümoğlu, daha sonra sevgilisiyle denize girerek, aşklarını sergilemeye devam etti.