Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir özel çekim için kamera karşısına geçti! Peş peşe bikinili pozlar...

Son dönemde oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu Helin Kandemir Şakir Paşa Ailesi dizisinde hayat verdiği 'Sümbül' karakteriyle dikkat çekmişti. Dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde alan ünlü isim şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü ismin peş peşe verdiği pozlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da hayat verdiği 'Sümbül' karakteriyle dikkat çeken Helin Kandemir dizisinin final yapmasıyla birlikte Netflix'te yayınlanan İstanbul Ansiklopedisi'nde başrol oynamıştı.

Şimdilerde sezonun yorgunluğunu atmak için tatilde olan ünlü isim bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Sere serpe uzanıp bikinili pozlar veren ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

2 Haziran 2004'de İstanbul’da doğan Helin Kandemir ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Ötesiz İnsanlar adlı tv projesinde yapmıştır.

Daha önce Doğdun Ev Kaderindir, Hakan Muhafız, İsimsizler gibi yapımlarda yer almıştır.

Oyuncu son olarak "İstanbul Ansiklopedisi" dizisiyle adından söz ettirdi.

