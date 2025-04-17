Şakir Paşa Ailesi setindeki yangının fotoğrafları ortaya çıktı! Oyuncular tek tek evlerine gönderildi

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin setinde ikinci kez yangın faciası yaşandı.

Dün sabah Büyükada’da yapılacak olan çekim öncesi henüz sebebi belirlemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Oyuncular sete çıkmadan önce çıkan yangın tüple söndürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Setin Taki lakaplı yapım amiri Serkan Sükyan yangını söndürme çalışmaları sonrası bir anda yere yığıldı. Kalp hastası olduğu öğrenilen Sükyan hemen hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şakir Paşa Köşkü’ndeki yangın sonrası çekilen fotoğraflar ortaya çıktı. Çok büyük çaplı olmadığı görülen yangın ve yapım amirinin vefat nedeni konusunda incelemeler devam ediyor.

Dizi seti iptal olunca vapurla evlerine dönen oyuncular ve ekip gözyaşlarına boğuldu.

ZAMAN ATLAMASI YAPILACAK

Dizinin bu sezon 16. bölümde sezon finali yapması ve zaman atlaması sonrası Hazal Kaya ve Eda Ece’nin de rol alacağı yeni versiyonuyla yeni sezonda izleyicisinin karşısına çıkması bekleniyor.