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Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırıldı mı? RTÜK cezası için yürütmeyi durdurma kararı alındı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2025 14:07
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DUVAR - NOW dizisi 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın başına gelmeyen kalmadı. Dizi yeniden ekrana gelmişken son bölümünün yayınlanmama ihtimali gündeme gelmişti. Ancak son gelen bilgilere göre bu pazar akşamı dizi ekrana gelecek.

Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırıldı mı? RTÜK cezası için yürütmeyi durdurma kararı alındı

Now Tv dizisi "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" başladığı günden beri başına gelmeyen kalmadı. Aile dava açtı, plato yandı dizi yayından kaldırıldı. Tam aile ile yapım şirketi anlaşmaya varmıştı ki RTÜK cezası geldi. Alınan kararlar sonrası Şakir Paşa Ailesi final mi yapacak, Şakir Paşa Aileis yeni bölüm ne zaman soruları araştırılmaya başlandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince NOW TV'de yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulması kararına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şakir Paşa Mucizeler ve Skandallar dizisi için RTÜK’ün verdiği 3 kez yayın durdurma ve idari para cezası NOW kanalına geçen hafta tebliğ edilmişti. NOW ceza için yürütmeyi durdurma kararı başvurusunda bulundu ve bu nedenle yeni bölüm tanıtımına tarih basılmamıştı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NOW yürütmeyi durdurma kararını aldı ve yeni bir değişiklik olmazsa dizinin bu pazar (9 Mart 2025) yeni bölümü ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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