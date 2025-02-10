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Şakir Paşa gelini Aniesi ile birlikte oldu! Şakir Paşa Ailesi'ndeki o anlara sosyal medyada tepkiler gecikmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.02.2025 08:02
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9 Şubat'ta yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinde yaşananlar seyirciyi şoke etti. Dizide Şakir Paşa gelini Aniesi ile birlikte oldu. Seyirciler sevişme sonrası anların yayınlanmasıyla tepkilerini sosyal medyada gösterdi.

Şakir Paşa gelini Aniesi ile birlikte oldu! Şakir Paşa Ailesi'ndeki o anlara sosyal medyada tepkiler gecikmedi

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisinin 6. bölümü 9 Şubat Pazar akşamı yayınlandı. Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi isimlerin kadrosunda olduğu dizide yine inanılmaz olaylar yaşandı.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 6. Bölümde Şakir ve gelini Aniesi ile birlikte oldu ve hemen sonrasında ise pişman olarak "Böyle bir şey hiç yaşanmadı" dedi. "Ben ne yaptım" diyerek üzerine giymeye çalışan Şakir Paşa'nın karşısında Aniesi'nin rahatlığı ağızları açık bıraktı.

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Şakir Paşa Ailesi'ndeki ateşli sahneleri gündemde! "Ailemle izliyordum..." Şakir Paşa Ailesi'ndeki ateşli sahneleri gündemde! "Ailemle izliyordum..."

O anlar sosyal medyaya damga vurdu. X'te Şakir Paşa Ailesi en çok konuşulan konular arasına girdi.

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"ÇOK İĞRENÇ" TEPKİLERİ

Şakir Paşa ve gelini Aniesi'nin arasındaki ilişkiye dair sosyal medyada tepkiler de vardı.

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Şakir Paşa izleyicisi "Ben sadece öpüştüler sanmıştım", "Yok artık sevişmişler", "Aniesi insanın bir yüzü kızarır en azından", "çok iğrenç ya rezillik", "İzlerken yok artık dedim ürpertici geldi evde herkes varken üstelik kimse şüphe duymuyor" yorumlarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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