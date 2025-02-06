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  4. Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Eda Ece Şakir Paşa Ailesi'ne dahil oldu! Rolü için derslere başladı

Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Eda Ece Şakir Paşa Ailesi'ne dahil oldu! Rolü için derslere başladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.02.2025 15:00
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Yıldız' karakteri ile adından söz ettiren Eda Ece dizinin ardından annelik heyecanı yaşamıştı. Geçtiğimiz yıl kızını kucağına alan ünlü isim setlere annelik molası vermişti. Güzel oyuncu şimdilerin fenomen dizisi Şakir Paşa Ailesi'ne dahil oldu. Rolü için derslere bile başladı...

Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Eda Ece Şakir Paşa Ailesi'ne dahil oldu! Rolü için derslere başladı

Pis Yedili, Beni Böyle Sev, İlişki Durumu: Karışık ve son olarak Yasak Elma dizilerinde rol alan Eda Ece başarılı oyunculuğu ve samimi halleriyle dikkat çekiyor.

2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece geçtiğimiz yıl kızı Mina İpek'i kucağına almıştı. Setlere annelik molası veren Ece şimdilerde Şakir Paşa Ailesi ile anlaştı.

ŞAKİR PŞA

DERSLERE BİLE BAŞLADI

Eda Ece, sevilen dizide Ebrar Karaca'nın oynadığı ünlü ressam Fahrünnisa Zeyd'in yetişkin halini canlandıracak. Güzel oyuncu yeni rolü için derslere bile başladı.

eda ece 3

Eda Ece sosyal medya hesabından yeni rolü için resim dersi aldığını duyurdu ve 'ilk resim dersi' paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü ismin paylaşımına; 'heyecanla bekliyoruz', 'çok güzel olacak', 'özledik' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Eda Ece yasak elma Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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