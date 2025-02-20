Şakir Paşa, geliniyle birlikte olmuştu! RTÜK'e şikayet yağınca Şakir Paşa Ailesi'ne ceza geldi

9 Şubat'ta yayınlanan Şakir Paşa Ailesi 6. bölümünde yaşananlar herkesi şoke etmişti. Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi isimlerin kadrosunda olduğu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar'a tepki de yapmıştı.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar son bölümde Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu ve hemen sonrasında ise pişman olarak "Böyle bir şey hiç yaşanmadı" dedi.

Şakir Paşa Ailesi'ndeki bu sahnelere tepki yağarken RTÜK de diziye ceza verdi.

SEYİRCİDEN ŞİKAYET YAĞDI

NOW TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinde yer alan bazı sahneler çok sayıda izleyiciden şikâyet alması üzerine RTÜK uzmanlarınca incelendi. İncelemede bazı sahnelerinin hem Türk toplumunun genel ahlakı ve millî manevi değerleriyle bağdaşmayacak bir biçimde izleyicilere aktarıldığı hem de aile birliğinin göz ardı edildiği değerlendirmesi yapıldı.

Şakir Paşa Ailesi dizisine toplumun milli ve manevi değelerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olduğu gerekçesiyle yüzde üç para cezası ve yayın durdurma müeyyideleri uygulandı.