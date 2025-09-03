Salma Hayek, 59. yaşını kutladı! Kırmızı bikinili pozlarıyla yıllara meydan okudu

Güzel oyuncu Salma Hayek 59. yaşına girdi. Kutlama için, Instagram hesabından kırmızı bikinisiyle oldukça fit göründüğü bir fotoğraf paylaştı.

Bir çocuk annesi oyuncu, sürat teknesinde elinde pipetli kırmızı bir kokteyl tutarken objektife poz verdi.

Salma Hayek paylaşımında “Güneş etrafında 59 tur ve hâlâ dans ediyorum. Hepinize şerefe & sevginiz için teşekkürler” notunu düştü.

Kırmızı bikinisiyle son derece özgüvenli görünen Hayek mayıs ayında Sports Illustrated Swimsuit Issue için kamera karşısına geçerek adından söz ettirmişti.

Bu yıl derginin kapak yıldızı olan ünlü oyuncu, çekim öncesinde kendine dair büyük özgüven sorunları yaşadığını şu sözlerle itiraf etmişti:

“Evet dedim ama sıra çekime geldiğinde vazgeçmeye çalıştım. Çünkü mayolar bana asla uymuyor, bunu nasıl yapacağım? Bana uygun hiçbir şey yok — her zaman zorlanıyorum dedim.”

Çekim öncesinde kendini tamamen konfor alanının dışında hissettiğini belirten oyuncu, bugün bile hâlâ şaşkınlık yaşadığını ve vücudunun asla model fiziğinde olmadığını söyledi.