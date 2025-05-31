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Şampiyonluk kutlamalarından son anda çıkartılmıştı! Coşkun Sabah şaşırtan sözler! 'Ali Koç kesenin ağzını açarsa...'

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Coşkun Sabah, Fenerbahçe'ye marş yapabileceğini açıkladı. Sabah'ın bu açıklamasını, şampiyonluk kutlamalarında sahne programının iptal edilmesinden sonra yapması, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

Şampiyonluk kutlamalarından son anda çıkartılmıştı! Coşkun Sabah şaşırtan sözler! 'Ali Koç kesenin ağzını açarsa...'
Öznur Yaslı İkier

Coşkun Sabah'ın geçtiğimiz pazar günü Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacağı açıklanmıştı.

Sahneye çıkacak şarkıcılar arasında adı açıklanan Coşkun Sabah, kutlamalara 12 saat kala, gelen bir telefonla şaşkına döndü. Sahne programının iptal edildiğini öğrenen Sabah, bu duruma çok üzüldü.

ŞAMPİYONLUK

Coşkun Sabah, hafta boyunca her fırsatta kırgınlığını, kızgınlığını dile getirdi. Hatta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulunarak mahrumiyetiyle ilgilenmesini rica etti. Yaptığı marşı da kulübe hediye edeceğini dile getirdi.

COŞKUN SABAH 2

'FENERBAHÇE İÇİN DE MARŞ YAPARIM'

Coşkun Sabah, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray taraftarlarını şaşırtan bir açıklamada bulundu ve "Ali Koç, kesenin ağzını açarsa Fenerbahçe için de marş yaparım." dedi.

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Coşkun Sabah
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