Sandık Kokusu'nun ardından teklif yağdı! Özge Özpirinçci'nin yeni adresi belli oldu

Melekler Korusun, Aramızda Kalsın, Aşk Yeniden, Kadın, Mucize Doktor ve Sandık Kokusu gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci dizisinin final yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçmişti.

Yeni sezon için çok sayıda teklif alan Özpirinçci, Gold Film’in yeni iddialı projesi “Sakıncalı”da karar kıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özpirinçci’nin başrol oyuncusu olduğu diziyi güçlü kalem Ayça Üzüm’ün yazıyor.

NOW’da yayınlanacak projede ünlü oyuncu “Süreyya” adlı çok güçlü bir kadına hayat verecek. Projenin detayları şimdiden merak konusu oldu.