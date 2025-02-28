Sandık Kokusu'nun yıldızı Nesrin Cavadzade hastanelik oldu! Sete ara verdi

Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş, Şahane Hayatım ve Sandık Kokusu gibi birçok başarılı projede rol alan Nesrin Cavadzade bu defa sevenlerini korkuttu.

Set çıkışı çifte antrenman yapan oyuncunun fazla spordan kalça kemiklerinde ödem oluştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; doktorunun 6 hafta istirahat verdiği oyuncu 10 gün setten uzak kaldı.

Temel ihtiyaçları dışında yürümesi de yasak olan oyuncu yoğun fizik tedavi gördü. Nesrin Cavadzade, kendisini çalışmaya hazır hissedince koltuk değnekleriyle iş başı yaptı.

03 Medya’nın rahat etmesi için her türlü konforu sağladığı oyuncunun hikâyesi de sağlık durumuna göre revize edildi. Sandık Kokusu dizisi 50. bölümle ekran macerasını noktalayacak.