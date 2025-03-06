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Sandık Kokusu setinde aşk bombası! Nesrin Cavadzade gönlünü bakın kime kaptırmış! 'Dizi bittiğinde...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2025 13:11
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Şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde hayat verdiği 'Ayça' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade özel hayatıyla gündeme geldi. Güzel oyuncunun dizideki rol arkadaşı ile aşk yaşadığı iddiaları magazin manşetlerine bomba gibi düştü. Nesrin Cavadzade gönlünü bakın kime kaptırmış...

Sandık Kokusu setinde aşk bombası! Nesrin Cavadzade gönlünü bakın kime kaptırmış! 'Dizi bittiğinde...'

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Sandık Kokusu dizisinin finaline sayılı günler kala sette aşk bombası patladı. Nesrin Cavadzade'nin dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığı iddia edildi.

dizi

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ dizi aşkının gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

DİZİ

'DİZİ BİTTİĞİNDE...'

Üstündağ, ''Set bilgisidir, birlikteler. Bana gelen set dedikodusu böyle. Bana böyle dediler. Dizi bitince görürsün dediler. 10 Mart'ta dizi çekimleri sona eriyor. Setten gelen bir bilgi bu. Bana gelen net bilgi bu göreceksiniz. Dizi bittiğinde göreceksiniz dediler. Dizi bittiğinde bu arkadaşlık aşka dönüştü derlerse şaşırmayın. Bana söyleyen insanlar çok iddialılar.'' ifadelerini kullandı.

set

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade Pamir Pekin
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