Sandık Kokusu setinde aşk bombası! Nesrin Cavadzade gönlünü bakın kime kaptırmış! 'Dizi bittiğinde...'

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Sandık Kokusu dizisinin finaline sayılı günler kala sette aşk bombası patladı. Nesrin Cavadzade'nin dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığı iddia edildi.

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ dizi aşkının gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

'DİZİ BİTTİĞİNDE...'

Üstündağ, ''Set bilgisidir, birlikteler. Bana gelen set dedikodusu böyle. Bana böyle dediler. Dizi bitince görürsün dediler. 10 Mart'ta dizi çekimleri sona eriyor. Setten gelen bir bilgi bu. Bana gelen net bilgi bu göreceksiniz. Dizi bittiğinde göreceksiniz dediler. Dizi bittiğinde bu arkadaşlık aşka dönüştü derlerse şaşırmayın. Bana söyleyen insanlar çok iddialılar.'' ifadelerini kullandı.