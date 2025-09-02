MAGAZİN

Sanem Çelik, Aşk ve Gözyaşı dizisi için imaj değiştirdi! Aşk ve Gözyaşı ne zaman, oyuncular kim?

Hande Erçel ve Barış Arduç'lu 'Aşk ve Gözyaşı'nın yayın tarihi belli oldu, fragman da yayınlandı. Dizide yer alan Sanem Çelik dizi için imaj değişirdi. Aşk ve Gözyaşı ne zaman, oyuncuları kim soruları da bu süreçte merak edildi.

Kubra Akalın

Ünlü oyuncu Sanem Çelik, ATV’nin merakla beklenen dizisi Aşk ve Gözyaşı için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Yeni rolü için önemli bir imaj değişikliğine giden Çelik, dizide canlandıracağı karakterle adından söz ettirecek.

Sanem Çelik, dizideki yeni rolüne tamamen hazır hale gelmek için görünümünü değiştirdi. Oyuncunun bu değişimi hem hayranları hem de dizi takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
Sanem Çelik'i görenler "Yeni imaj sizi gençleştirmiş" yorumlarında bulundu.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Aşk ve Gözyaşı dizisi merak edilen yeni sezon dizilerinden biri. Sanem Çelik’in yanı sıra dizide birçok ünlü isim yer alıyor. Başrollerini Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim)'un paylaştığı dizide Berk Cankat, Ali İpin, Senan Kara, Kubilay Tunçer, Şenay Gürler, Sanem Çelik, Öznur Serçeler, Feri Güler, Necat Bayar, Aslı İnandık, Gürhan Altundaşlar, Mert Denizmen yer alıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI NE ZAMAN?

Hande Erçel ile Barış Arduç'u 3. kez buluşturan Aşk ve Gözyaşı dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Aşk ve Gözyaşı 12 Eylül 2025 tarihinde ekran macerasına başlayacak.

