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Sarı kaşları dile düşmüştü! Sıla Türkoğlu eleştirilere meydan okudu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.02.2025 14:56
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Dergi için verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Sıla Türkoğlu katıldığı yayında bu yüzden linçlendiğini söyledi. Güzel isim "Son günlerde sarı kaşlarım ama ben çok beğendim" dedi.

Sarı kaşları dile düşmüştü! Sıla Türkoğlu eleştirilere meydan okudu

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Sıla Türkoğlu adından söz ettiren bir isim. Bir dergi için kamera karşısına geçen Sıla Türkoğlu, sararmış kaşları ile adeta sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sarı kaş modasına uyum sağlayarak bambaşka bir stil yaratan Türkoğlu, cesur tercihiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yeni imajı ve tarzıyla, dergi kapağında alışılmadık bir görünüm sergileyen Sıla Türkoğlu tarzı hiç beğenilmedi. Sosyal medyada dalga konusu olan oyuncu İbrahim Selim'in Youtube kanalına konuk oldu.

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Son günlerde hayatının keyifli gittiğini belirten Sıla Türkoğlu, "Güzel keyifli gidiyor. Hayat benim için bu aralar kendime döndüğüm zamanlardan ibaret. Çok yoğun çalışıyoruz ondan arka kalan zamanlarda yalnız kalıp kendimi dinlemeyi seviyorum." dedi.

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Yediği en garip linç hakkında konuşan oyuncu sarı kaşlarını hatırlattı ve resmen kendisini beğenmeyenlere meydan okudu.

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Sıla Türkoğlu "Son günlerde sarı kaşlarım ama ben çok beğendim. Biraz yumurta sarısına dönmüş kaşlarım ama ben çok beğendim. Yani bir çekim için denedik ama inanılmaz böyle..." dedi.

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Sıla Türkoğlu
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