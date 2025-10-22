MAGAZİN

Şarkıcı Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın aşk pozu fena dile düştü!

"Gamsız" ve "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi hit olmuş şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Doğuş, Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile aşk pozunu paylaştı. Ancak abartı filtre yüzünden çift dile düştü.

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile 11 yıllık evli olan Doğuş hakkında geçtiğimiz yıllarda ayrılık iddiaları çıksa da çiftin evliliği devam ediyor. 2 çocukları olan çift evliliklerinde 11. yılı kutladı.

Doğuş paylaşımına "11.yılımıza girdik daha nice 11'li 22!li 55. Yıllarımıza sevgilim" notuyla paylaşıp yaptı.

Doğuş'un eşi de paylaşıma "Rabbim seni evlatlarının ve ailenin üzerinden eksik etmesin. Sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu nice yıl dönümlerimiz olsun" yorumunda bulundu.

Şarkıcı Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı nın aşk pozu fena dile düştü! 1

Ancak Doğuş ve eşinin bu pozlarındaki abartı filtre gözlerden kaçmadı ve dile düştü. Sosyal medyada "Filtrenizi Sevim Emre mi yaptı?", "Fotoşop ancak bu kadar abartılır", "Çok korkunç görünüyorsunuz", "Kendinizi neden bu hale soktunuz", "Bu kadar filtreyle bile kadın yaşlı görünüyor" yorumları yağdı.

Şarkıcı Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı nın aşk pozu fena dile düştü! 2

22 Ekim 2025
BİRBİRLERİNE BAKIN NASIL HİTAP EDİYORLAR

Doğuş daha önce evliliği hakkında söylediği şu sözlerle gündeme gelmişti:

Şarkıcı Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı nın aşk pozu fena dile düştü! 3

"Çok dört dörtlük bir koca olduğuma inanmıyorum. Ama döven, söven, hakaret eden ve aşağılayan bir koca değilim. Eşine saygı duyan, işine saygı duyan... Birbirimize saygı duyarız. Hoşkedem Hanım, Doğuş Bey diye hitap ederiz birbirimize."

