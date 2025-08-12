MAGAZİN

Şarkıcı Lara bu defa korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi hit şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan ünlü şarkıcı Lara şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü isim son paylaşımıyla korkuttu. Şarkıcı Lara hastanede odasından yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi.

Öznur Yaslı İkier

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Lara bu defa korkuttu.

Şarkıcı Lara bu defa korkuttu! Hastaneye kaldırıldı 1

Ünlü isim Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. 5 gündür kötü olduğunu dile getiren Lara, hastanede odasındaki fotoğrafını ''Dostlar, yaklaşık 5 gündür grip beni yere sermiş durumda. Telefonla ilgilenemiyorum. Arayan, soran herkese teşekkürler ederim ama dediğim gibi telefonlara bakamıyorum kusura bakmayın. Birkaç güne inşallah iyileşip Yozgat Saraykent konserine harika bir şekilde gideceğim'' ifadelerini not düştü.

Şarkıcı Lara bu defa korkuttu! Hastaneye kaldırıldı 2

Korkutan paylaşımın ardından ünlü isme sevenlerinden 'geçmiş olsun', 'acil şifalar' mesajları yağdı.

Ünlü şarkıcı Lara, uzun süredir birlikte olduğu İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile 2023 yılında evlenmişti.

