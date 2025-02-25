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  4. Şarkıcılığı bırakıp maneviyata yöneldi! Yaşar İpek tüm hayatını değiştirdi! Yeni işi şaşırttı

Şarkıcılığı bırakıp maneviyata yöneldi! Yaşar İpek tüm hayatını değiştirdi! Yeni işi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.02.2025 10:17
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Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, kardeşi Işık İpek’in ani vefatının ardından tüm hayatını değiştirmeye karar verdi. Müziği bırakan ünlü isim maneviyata yöneldi. Yaşar İpek, kutsal topraklara seyahatler organize eden bir turizm şirketi kurdu.

Şarkıcılığı bırakıp maneviyata yöneldi! Yaşar İpek tüm hayatını değiştirdi! Yeni işi şaşırttı

Bir dönem Seren Serengil ile evli olan ve olaylı bir şekilde boşanan Yaşar İpek geçen aralık ayında kardeşi Işık İpek'i kaybetti. Kardeşini kaybettikten sonra şarkıcılık kariyerini sonlandıran İpek tüm hayatını değiştirmeye karar verdi.

Yaşadığı kayıp nedeniyle zor günler geçiren Yaşar İpek, radikal bir karar alarak müziği bıraktı. Kardeşinin ani vefatıyla yıkılan İpek'in yeni bir iş kurduğu öğrenildi.

YAŞAR İPEK

ŞİRKET KURDU

Yaşar İpek, kardeşi Işık İpek'in anısını yaşatmak için "Talha Işık" adında bir turizm şirketi kurdu. Şirket, Işık İpek'in en sevdiği yerler olan Mekke ve Medine'ye hac ve umre seyahatleri düzenleyerek, hem manevi değerlerini yaşatacak hem de onun adına hayırlar yapacak.

yaşar ipekkk

Kardeşinin adını yaşatmak için bu şirketi kuran Yaşar İpek daha önce Işık İpek ile birlikte umreye gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Yaşar İpek
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