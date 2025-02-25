Şarkıcılığı bırakıp maneviyata yöneldi! Yaşar İpek tüm hayatını değiştirdi! Yeni işi şaşırttı

Bir dönem Seren Serengil ile evli olan ve olaylı bir şekilde boşanan Yaşar İpek geçen aralık ayında kardeşi Işık İpek'i kaybetti. Kardeşini kaybettikten sonra şarkıcılık kariyerini sonlandıran İpek tüm hayatını değiştirmeye karar verdi.

Yaşadığı kayıp nedeniyle zor günler geçiren Yaşar İpek, radikal bir karar alarak müziği bıraktı. Kardeşinin ani vefatıyla yıkılan İpek'in yeni bir iş kurduğu öğrenildi.

ŞİRKET KURDU

Yaşar İpek, kardeşi Işık İpek'in anısını yaşatmak için "Talha Işık" adında bir turizm şirketi kurdu. Şirket, Işık İpek'in en sevdiği yerler olan Mekke ve Medine'ye hac ve umre seyahatleri düzenleyerek, hem manevi değerlerini yaşatacak hem de onun adına hayırlar yapacak.

Kardeşinin adını yaşatmak için bu şirketi kuran Yaşar İpek daha önce Işık İpek ile birlikte umreye gitmişti.