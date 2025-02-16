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Sarp Bozkurt'tan şaşırtan itiraf! Banu Alkan'la öpüşme sahnesi çekmek istediğini söyledi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.02.2025 19:11
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Ferit Ömeroğlu ile Olduğu Gibi' programına konuk olan oyuncu Sarp Bozkurt'ta şaşırtan bir itiraf geldi. Bozkurt, "Kiminle öpüşme sahnesi çekmek isterdin?" sorusuna yanıt verdi.

Sarp Bozkurt'tan şaşırtan itiraf! Banu Alkan'la öpüşme sahnesi çekmek istediğini söyledi...

Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun "Olduğu Gibi" programına katılan oyuncu Sarp Bozkurt şaşırtan bir itirafta bulundu. "Bugüne kadar kaç kişiyle öpüştün?" sorusuna düşünüp "6 kere" yanıtını veren Bozkurt açtığı zarfta, "Kiminle öpüşme sahnesi çekmek isterdin?" sorusuna da yanıt verdi.

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Ünlü oyuncu öpüşme sorusuna "Banu Alkan'la öpüşme sahnesi çekmek isterdim" dedi. Beklenmeyen itirafıyla da gündem oldu.

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"ENİS ARIKAN'I ÇOK FAZLA İZLEMEDİĞİM İÇİN SEÇMEDİM"

Oyuncu Sarp Bozkurt ayrıca "Senden daha oyuncu ismi duyduğunda tepki ver" akımına katıldı. Burak Özçivit, Akın Akınözü, Feyyaz Yiğit, Mert Ramazan Demir, İlker Kaleli, Rıza Kocaoğlu gibi isimleri pas geçti. Enis Arıkan'a sıra gelince sessiz kalan Bozkurt, "Enis Arıkan'ı tiyatroda izlemiştim. İnanılmaz mükemmel bir oyuncu ama sonrasında çok fazla izlemediğim için, denk gelmediğim için seçmedim" dedi.

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Ferit Ömeroğlu'nun "Enis Arıkan'ın aktif ve çok büyük proje üretiyor olsaydı karşıma çıkardı" demek istedin galiba cevabına ise, "evet" yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Banu Alkan
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