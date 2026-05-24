Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak aşk mı yaşıyor?

Kariyerinin zirvesinde her şeyi bırakıp Datça'da köye yerleşen Sarp Levendoğlu Arka Sokaklar dizisi için İstanbul'a gelip gidiyordu. Oyuncu hakkında aşk iddiaları gündeme geldi.

Uzun yıllardır Deniz Sipahi ile aşk yaşayan Sarp Levendoğlu iddialara göre rol arkadaşına aşık oldu.

Tv100'ün haberine göre; Arka Sokaklar’ın Barış Bozoğlu'su Sarp Levendoğlu ve ‘Merve’ karakterine hayat veren Felicia Sağnak’ın, dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. İkili Kadıköy bir mekana girerken ilk kez görüntülendi.

SANAL MEDYADA ÖVGÜ YAĞMIŞTI

Dizide Sarp Levendoğlu’nun hayat verdiği, “Bozo” lakaplı polis Barış Bozoğlu ile Merve karakterini canlandıran Felicia Sağnak’ın ekran uyumu, izleyicilerin dikkatinden kaçmıyordu.

Arka Sokaklar’ın hayranları ikilinin sahnelerine “Bu kadar yakışan bir ikili uzun zamandır görmemiştik”, “Bakışlar her şeyi anlatıyor, çok uyumlular”, “Arka Sokaklar’a romantik bir hava geldi” yorumlarında bulunuyorlardı.