Savaşın ortasında kalmıştı! Dubai'de yaşayan Pınar Kerimoğlu bölgedeki son durumu anlattı

Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yaşayan ünlü modacı Pınar Kerimoğlu, İsrail-İran-ABD arasında 28 Şubat'ta başlayan ve günlerdir devam eden savaşın ortasında yaşadığı zorlukları anlatmıştı.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşımlar yapan Kerimoğlu, korku dolu anları takipçilerine duyurmuştu.

''HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ PANİĞİ YAŞADIK''

Kerimoğlu, ilk gün uçuşların iptal olduğu için eşinin gelemediğini söylemişti. Ünlü modacı, Instagram'dan yayımladığı videoda; ''Çok güzel uyudum merak edenler çok sağ olun çok çok mesajlar aldım. Sorun yoktu. Her şey yolunda. Hava yolları da açılsa keşke. En azından Yücel buraya gelir ya da biz gideriz. 2 gün okullar tatil, online eğitim yapıyorlar 2 gün sonra okullar açılacak herhalde. Aynı şekilde havalimanları da 4’ü itibarlıya açılacak diyorlar. Çünkü biz 3 Mart'a uçak bileti almıştık iptal oldu. 3 Mart'taki bilet direkt iptal yazdı. Şu anda Dubai eski halinde. Bir şey yok, her şey güzel. Tabii ki de ilk önce hiç görmediğimiz paniği yaşadık, herkes yaşadı. Her gün gördüğümüz bir şey de değil bunlar ama sonrasında o seslerin ‘acaba füze bir yere mi düşüyor’ falan diyoruz. Hayatımızda ilk defa duyuyor ve görüyoruz meğer havada patlatılma sesleriymiş onlar. Patladıktan sonra yere düşen parçalıklarmış diğerleri de bazı yerlerdeki ateşler. Ama hep yüksek kulelerin yandığı falan görünüyor hepsi fake'' ifadelerini kullanmıştı.

Bölgede tansiyonun biraz düşmesinin ardından Dubai'de planlanan uçuşlar kısım kısım gerçekleştirilmeye başlandı.

EŞİYLE BİR ARAYA GELDİ

Kerimoğlu, yaptığı son paylaşımla eşine kavuştuklarını belirterek aile pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü isim, eşi Yücel Bey'in de yer aldığı mutlu aile tablosunu ''Merak edenler, mesaj atanlar, aile tamamlandı. Dubai'de her şey kontrol altında'' notuyla yayımladı.