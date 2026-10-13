Şebnem Bozoklu'nun 1 yıl içindeki değişimi gündemde! Son hali korkuttu

"Küçük Sırlar", "Ulan İstanbul", "Şahsiyet" ve "Albüm" gibi çok sayıda yapımda rol alan Şebnem Bozoklu'nun değişimi dikkat çekti.

Kanal D'nin "Susuz Yaz" dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu son haliyle gündeme geldi.

1 yılda 20 kilo veren oyuncunun değişimi X'te konuşuluyor. Şebnem Bozoklu "1 senedir daha ilgiliyim kendimle. Doktorlarımla birlikte bir tür GLP 1 hormonuyla, yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle yaptım" dedi.



Sosyal medyada Bozoklu'nun zayıfladıktan sonra olan pozları paylaşılarak "Bu hali endişe verici", "Zayıflama iğnesi bu hale getiriyor kontrolsüz olmamalı", "Sağlıksız görünüyor", "Eski hali daha iyi", "Bence iğneyi hemen bırakmalı" yorumları yapıldı.