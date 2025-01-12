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Seçil Gür tacize uğradığını açıkladı! "Herkesin tanıdığı biri" diyerek anlattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.01.2025 11:29
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Bir dönem Serdar Ortaç ile aşk yaşayan Seçil Gür, 7 aydır herkesin tanıdığı biri tarafından sözlü, yazılı ve temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıkladı. Gür yaşadıklarını anlatarak mahkemeye başvuracağını söyledi.

Seçil Gür tacize uğradığını açıkladı! "Herkesin tanıdığı biri" diyerek anlattı

Şarkıcı Seçil Gür, 7 aydır sözlü, yazılı ve hatta temaslı bir şekilde tacize uğradığını açıkladı. Şimdiye kadar ailesi için sustuğunu ancak daha fazla bu duruma dayanamadığını ifade eden Seçil Gür, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"7 aydır kendini bilmez bir insan tarafından tacize uğruyorum. Sözlü ve yazılı hatta temaslı... Bu konuyla ilgili nezaketimi uzun süre korumaya çalıştım çünkü kişi benim hayatıma aşağı yukarı 5 - 6 ay dahil ettiğim bir kişiydi. Yaptığı tüm ahlaksız tüm tahrik edici davranışlara rağmen bu zamana kadar suskunluğumu korumak, kendim ve ailem için özellikle ailem için sergilediğim bir koruma kalkanıydı. Fakat bu kişi durmak bilmiyor."

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"MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIM"

"Pazartesi günü tüm yasal haklarımı kullanaraktan elimdeki tüm delillerle mahkemeye başvuracağım" diyen Seçil Gür "Bazı insanlar var arkadaşlar aramızda normal gözüküp asla normal olmayan... Allah, herkesi kötü insanlardan korusun ve Allah, herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın" dedi.

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Seçil Gür
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