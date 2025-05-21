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Seda Bakan çok sinirlendi, görüntüleri paylaştı! Suç duyurusunca bulunacak

Hadise ile küslüğüyle gündeme gelen Seda Bakan ilginç bir iddia ile dikkat çekti. Seda Bakan, geçen günlerde sosyal medya hesaplarına izinsiz bir şekilde girildiğini açıkladı.

Seda Bakan çok sinirlendi, görüntüleri paylaştı! Suç duyurusunca bulunacak
Kubra Akalın

Hadise ve Seda Bakan'ın yakın dostluğu kısa süre önce bitti. Seda Bakan bir sosyal medya kullanıcısının yeni paylaştığı fotoğrafının altına yazdığı, 'Önce Tuba sonra Hadise. Sıradaki hangi dizi arkadaşınızı kurban olarak seçtiniz?' yorumunu beğendi.

Bu olay yaşandıktan saatler sonra Bakan'dan yeni paylaşım geldi. Bakan gündem olunca Instagram hesabına birilerinin girdiğini açıkladı.

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Bir ekran görüntüsü paylaşan oyuncu, "Bir dönem birlikte iş yapıp güvendiğim kişilerin hâlâ hesabım üzerinden yaptığı oyunlar varmış, ben de hiç konduramayıp, kimsenin günahını almamıştım. İnşallah elin ayağına dolaşır!" dedi.

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Savcılığa suç duyurunda bulunacağını da duyuran oyuncunun bu sözleri Hadise'ye söylediği iddiaları hemen sosyal medyada yayıldı.

Seda Bakan iddiaları reddederek “Hesabıma giren kişiler birlikte çalıştığım sanatçı arkadaşlarım değil. Sanatçı arkadaşımı hedef göstermeyin.” dedi.

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Seda Bakan
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