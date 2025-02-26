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Seda Bakan'ın IMDb yorumunu gören Candaş Tolga Işık sözünü sakınmadı! Sert sözler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2025 07:49
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Hadise ve Seda Bakan'ın rol aldığı Esas Oğlan dizisi IMDB'de 10 üzerinden sadece 2 puan alabildi. Seda Bakan platforma dair sözleriyle gündeme gelirken Candaş Tolga Işık'tan oyuncuya sert eleştiri gecikmedi.

Seda Bakan'ın IMDb yorumunu gören Candaş Tolga Işık sözünü sakınmadı! Sert sözler

Dijital platformda yayınlanan Esas Oğlan dizisi fragmanı yayınlanır yayınlanmaz gündem olmuştu. Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimi ile dikkat çeken dizi, IMDb listesinde ise kötü bir sürprizle karşılaştı.

Hadise'nin ve Seda Bakan'ın başrolde olduğu ve erotik sahnelerle tepki çeken Esas Oğlan, IMDB'de 10 üzerinden sadece 2 puan alarak, dijital platformda yayınlanan projeler arasında en düşük puanı alan dizilerden biri olarak tarihe geçti.

Diziye dair eleştiriler artarken, başrol oyuncularından Seda Bakan da sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara karşı bir çıkış yaptı.

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"IMDb'de ben oyuncu olmama rağmen hiçbir şeyi like'lamadım ya da dislike'lamadım" diyen Seda Bakan platforma dair "Kullanıcılara bakmak lazım. Daha önce neyi beğendiler de bizim işi beğenmediler?" demişti.

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"2025 TÜRKİYE'SİNİ ANLAT DESELER..."

Candaş Tolga Işık ise oyuncunun bu sözlerine duyunca kendini tutamadı. "2025 Türkiye'sini anlat deseler bu videoyu örnek gösteririm" diyen gazeteci devamında şu sert ifadelerle Seda Bakan'ı eleştirdi:

Bu sefer yatak odasından paylaştı! Süper minisiyle yere çömelip... Bu sefer yatak odasından paylaştı! Süper minisiyle yere çömelip...

"Tüm zamanların en berbat işlerinden birini yapıp, eleştirileri IMDb b.klayarak yanıtlamak. Eleştiriye açık, eleştirilmeye kapalı; herkeste mutlaka bir yanlış bulabilen ama kendisine asla toz kondurmayanlar ülkesi..."

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Anahtar Kelimeler:
Seda Bakan Candaş Tolga Işık
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