Seda Bakan özel gece için hazırlandı! Transparan seçimiyle bakana bir daha baktırdı

Ünlü oyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş'ın Bodrum'daki davetine katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Ece Sükan, Burak Deniz, Taro Emir Tekin ve Anıl Altan gibi isimlerin yer aldığı gecede Seda Bakan, transparan seçimiyle dikkat çekti.

Seda Bakan, sosyal medyada konuşulan kıyafeti sonrasında, gecede çekilen fotoğraflarını paylaşarak; "Flaş patlamayınca ben" şeklinde esprili bir paylaşımda bulundu.

Ünlü ismin baştan aşağı transparan elbisesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakan'ın yorumlara kapattığı kareler yine çok konuşuldu.

Seda Bakan için sosyal medyada; 'iyice açıldı', 'ne giyeceğini şaşırdı', 'seçimleri değişti' gibi yorumlar yapıldı.