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Seda Bakan özel gece için hazırlandı! Transparan seçimiyle bakana bir daha baktırdı

Ünlü oyuncu Seda Bakan son dönemde iddialı seçimleriyle gündeme geliyor. Her giydiği olay olan ünlü isim bu defa Bodrum'daki özel bir davet için hazırlandı. Tamamen transparan bir elbise giyen ünlü isim bu haliyle bakana bir daha baktırmayı başardı.

Seda Bakan özel gece için hazırlandı! Transparan seçimiyle bakana bir daha baktırdı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş'ın Bodrum'daki davetine katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Ece Sükan, Burak Deniz, Taro Emir Tekin ve Anıl Altan gibi isimlerin yer aldığı gecede Seda Bakan, transparan seçimiyle dikkat çekti.

Seda Bakan özel gece için hazırlandı! Transparan seçimiyle bakana bir daha baktırdı 1

Seda Bakan, sosyal medyada konuşulan kıyafeti sonrasında, gecede çekilen fotoğraflarını paylaşarak; "Flaş patlamayınca ben" şeklinde esprili bir paylaşımda bulundu.

Seda Bakan özel gece için hazırlandı! Transparan seçimiyle bakana bir daha baktırdı 2

Ünlü ismin baştan aşağı transparan elbisesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakan'ın yorumlara kapattığı kareler yine çok konuşuldu.

Seda Bakan özel gece için hazırlandı! Transparan seçimiyle bakana bir daha baktırdı 3

Seda Bakan için sosyal medyada; 'iyice açıldı', 'ne giyeceğini şaşırdı', 'seçimleri değişti' gibi yorumlar yapıldı.

Seda Bakan özel gece için hazırlandı! Transparan seçimiyle bakana bir daha baktırdı 4

Seda Bakan özel gece için hazırlandı! Transparan seçimiyle bakana bir daha baktırdı 5

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Seda Bakan
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