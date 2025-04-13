Seda Bakan proje için imaj değiştirdi! Saç rengini görenler "Olmamış" dedi

Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu protesto ettiği için tutuklanan üniversite öğrencilerinin serbest kalmasına dair paylaşım yapan Seda Bakan o paylaşımı yüzünden eleştirilmişti.

Seda Bakan “Devlet büyüklerimiz, lütfen büyüklüklerini göstersin ve öğrenciler serbest kalsın. Bu bayram kimsenin annesi, babası üzülmesin. Lütfen, bekliyoruz” mesajını paylaşınca Mustafa Sandal'dan da tepki görmüştü.

Sandal'a yanıt vermeyen ve sessizliğini koruyan Seda Bakan şimdi de değişen imajıyla dikkat çekti.

USTA BİR İSMİN HAYATINI CANLANDIRACAK

İmaj tazeleyen oyuncu, “Yeni bir proje hazırlığımız var. Bir şey anlatamam ama sadece şunu bilin, Türkiye’nin en önemli ve kıymetli sanatçılarından birisinin hayatını canlandıracağım. O yüzden saç rengi değişti ve kısaldı” dedi.



Ser verip sır vermeyen Bakan’ın, hangi ünlü isme hayat vereceği merak uyandırdı.