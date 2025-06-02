Seda Ocak hamile mi? Furkan Kızılay'ın düğüne gitti! Kıyafetinin azizliğine uğradı...

Çocuklar Duymasın'daki Havuç olarak tanınan ve daha sonra Survivor'a da katılan Furkan Kızılay uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile evlendi. Çifti bu özel günlerinde Survivor yarışmacıları ve Acun Ilıcalı da yalnız bırakmadı.

Düğüne katılan isimlerden biri de Survivor'ın iddialı isimlerinden Seda Ocak'tı. Survivor'a katıldığı döneme damga vuran Seda Ocak, elbisesinin azizliğine uğradı. Instagram kullanıcıları, Seda Ocak'ı görünce hamile zannetti.

Soru yağmuruna tutulan Seda Ocak'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

HEMEN AÇIKLAMA YAPTI

Karnı burnunda Sahra ile poz veren Seda Ocak kendisine gelen mesajlardan sonra "Arkadaşlar valla hamile değilim. Hatta karın kaslarım da gayet yerinde. Karşıdan çekilen fotoğraflarda büzgülerden dolayı öyle sanmış olabilirsiniz. Fotoğraftaki tek hamile Sahra" dedi.



Seda Ocak daha sonra ise fotoğraflarda iri çıktığını söyledi ve yeni pozlarını da paylaştı.