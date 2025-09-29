MAGAZİN

Seda Türkmen ve Ilgaz Giritlioğlu evlendi! Gelinlik yerine bakın ne giydi

Bir dönem Bora Akkaş ile evli olan Seda Türkmen Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile evlendi. Güzel oyuncu gelinlik yerine beyaz bir elbise tercih etti.

Seda Türkmen ve Ilgaz Giritlioğlu evlendi! Gelinlik yerine bakın ne giydi

Erdal ile Ece, Sustalı Ceylan, Kanatsız Kuşlar ve Aşkın Kıyameti gibi yapımlarla tanınan Seda Türkmen evlendi.

2019 yılında Bora Akkaş’la tek celsede boşanan oyuncu Ilgaz Giritlioğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Türkmen, yönetmen Ilgaz Giritlioğlu ile ilişkisini sosyal medyadan yayımladığı kareyle duyurmuştu.

Seda Türkmen ve Ilgaz Giritlioğlu evlendi! Gelinlik yerine bakın ne giydi 1

Seda Türkmen ve Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu geçiğimiz gün evlendi.

Seda Türkmen ve Ilgaz Giritlioğlu evlendi! Gelinlik yerine bakın ne giydi 2

Sürpriz bir şekilde evlenen çift, nikahtan kareleri ''İyi bir şeyler olsun artık be! Biz evlendik'' notuyla paylaştı. Mutlu haber sonrası çifte, sevenlerinden 'tebrikler' mesajı yağdı.

Seda Türkmen ve Ilgaz Giritlioğlu evlendi! Gelinlik yerine bakın ne giydi 3

Seda Türkmen nikahında gelinlik yerine beyaz bir elbise tercih etti.

Seda Türkmen ve Ilgaz Giritlioğlu evlendi! Gelinlik yerine bakın ne giydi 4

