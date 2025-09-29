Seda Türkmen ve Ilgaz Giritlioğlu evlendi! Gelinlik yerine bakın ne giydi

Erdal ile Ece, Sustalı Ceylan, Kanatsız Kuşlar ve Aşkın Kıyameti gibi yapımlarla tanınan Seda Türkmen evlendi.

2019 yılında Bora Akkaş’la tek celsede boşanan oyuncu Ilgaz Giritlioğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Türkmen, yönetmen Ilgaz Giritlioğlu ile ilişkisini sosyal medyadan yayımladığı kareyle duyurmuştu.

Seda Türkmen ve Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu geçiğimiz gün evlendi.

Sürpriz bir şekilde evlenen çift, nikahtan kareleri ''İyi bir şeyler olsun artık be! Biz evlendik'' notuyla paylaştı. Mutlu haber sonrası çifte, sevenlerinden 'tebrikler' mesajı yağdı.

Seda Türkmen nikahında gelinlik yerine beyaz bir elbise tercih etti.