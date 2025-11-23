MAGAZİN

'Seks sembolü' olarak anılıyordu! Son haliyle gündem olan Kelly Brook isyan etti

Bir dönem 'dünyanın en seksi' kadını seçilen Kelly Brook zorlu yarışmayla ekrana döndü. Brook her ne kadar duş sahnesi için günlerdir konuşuluyor olsa da 'seks sembolü' imajından rahatsız...

45 yaşındaki model Kelly Brook, bir dönem “dünyanın en seksi kadını” seçilmiş, 36 bedeni ve 32E göğüs ölçüsüyle tüm dünyada konuşulmuştu. I'm A Celeb programına dahil olan Kelly Brook, yıllardır üzerine yapışan “seks sembolü” imajı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Kelly, dış görünüşünün kişiliğiyle hiç uyuşmadığını söyleyerek herkesi şaşırttı:
“Benim yansıttığım şey ruhumla hiç örtüşmüyor. Yüzüm, bedenim… Hiçbiri ben değilim. İçimde tam bir palyaço var!”

Seks sembolü olarak anılıyordu! Son haliyle gündem olan Kelly Brook isyan etti 1

Kamp arkadaşlarından Lisa Riley, Kelly’ye “Sen hep seks kedisi oldun, bununla kariyer yaptın!” deyince ünlü model gülerek “Evet ama tuhaf olan şu; dışarıdan görünen kişiyle içerideki kişi bambaşka.” yanıtını verdi.

Seks sembolü olarak anılıyordu! Son haliyle gündem olan Kelly Brook isyan etti 2

Her ne kadar “seks sembolü” algısından uzaklaşmak istese de Kelly, ünlü orman duşunu “özel seçilmiş bikinileriyle” renklendirmeye hazır olduğunu da itiraf etti.

Seks sembolü olarak anılıyordu! Son haliyle gündem olan Kelly Brook isyan etti 3

