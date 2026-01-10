Ayşe Yüksel'in son paylaşımı dikkat çekti! Survivor 2026'ya mı geliyor?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’in yeni sezonunda güçlü isimler şampiyonluk hedefiyle zorlu parkurlarda mücadele ediyor. Acun Ilıcalı’nın, önceki All Star yarışmacılarının yedek kadrodan dahil olacağını duyurmasının ardından, bu isimlerin kimler olacağı merak edilmeye başlandı.

Acun Ilıcalı ''Survivor'da yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Kırmızı takımın eksiği var. Katkı sağlayacağını düşündüğümüz iki isim kırmızı takıma dahil olacak. Kırmızın takımın iki yeni yarışmacısı konseye dahil oluyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Survivor 2025 dördüncüsü Ayşe Yüksel'in, sosyal medya hesabından antrenman paylaşımı yapması herkesi heyecanlandırdı. Sosyal medya kullanıcıları ' Survivor 2026'ya mı geliyor?' demeden edemedi.

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler 2026 sezonunda iki eleme gerçekleştirilmiş ve Keremcem ile Selen Görgüzel Dominik'e veda etmişti.