'Seks ticareti' skandalı tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı! Ünlü rapçi Diddy'nin cezası belli oldu

ABD'de, "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan ve "seks ticareti" başta olmak üzere birçok suçtan yargılanan rapçi Sean Combs için verilen ceza belli oldu. Sean Combs, "kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öznur Yaslı İkier

ABD'de Federal Yargıç Arun Subramanian, hakkında çok sayıda "cinsel içerikli suç" iddiasıyla gündeme gelen rapçi "Diddy"e ilişkin kararını açıkladı.

"Kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma"dan suçlu bulunan Diddy'nin 4 yıl 2 ay hapse mahkum edildiğini kaydeden Subramanian, rapçinin ayrıca 500 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti.

"Diddy"nin halihazırda tutuklu geçirdiği 1 yılın ardından cezasının düşürülme ihtimali bulunurken, rapçinin avukatları karara itirazda bulunacaklarını söyledi.

Rapçinin avukatları, müvekkillerinin hapiste geçirdiği süreye atıfta bulunarak, derhal salıverilmesini talep ederken, savcılar ise "Diddy"nin şiddet geçmişini gerekçe göstererek 11 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

DİDDY'NİN GEÇMİŞİ

"Diddy" lakaplı Sean Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan iddianamede, Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur bıraktığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

"Zorla seks ticareti ve şantaj" suçlamalarından aklanan Combs'un, ömür boyu hapis cezasına çarptırılma ihtimali ortadan kalkmıştı.

