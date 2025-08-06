Selami Şahin tatilde sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Türk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Selami Şahin, kendine has tarzı ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Şu sıralar sezonun keyfini sürmek için Çeşme'de bulunan ünlü isim sevenlerini korkuttu. Düşüp sağ kolunu inciten Selami Şahin apar topar hastaneye kaldırıldı.

2013 yılında katıldığı Miss Eurovision Türkiye yarışmasında birincilik elde eden Derya Erdem, hastanede Şahin'le karşılaşıp fotoğraf çekindi.

Erdem; 'Çeşme'de hastanede Selami papamla karşılaştık. Düşmüş ve sağ kolunu incitmiş. Röntgen çektik bakmak için. Acil şifalar, çok geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.