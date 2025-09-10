Selda Bağcan'dan 'koltuk' göndermesi! İzmir konserindeki o anlar viral oldu

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültürpark'ta düzenlenen Çim Konserleri, 94. fuarın en yoğun ilgi gören etkinlikleri arasında yer aldı.

Çim Konserleri’nin dokuzuncu gününde usta sanatçı Selda Bağcan sahne aldı. Usta isim “Gesi Bağları”, “Uğurlar Olsun” ve “Yaz Gazeteci Yaz” gibi eserlerini seslendirerek sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

Selda Bağcan konserinde 'Yuh yuh' şarkısını söylemek için ayağa kalktığı esnada “Koltuktan kalkması ne kadar da zormuş!” diyerek ince bir gönderme yaptı.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Selda Bağcan'ın İzmir konserindeki bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.