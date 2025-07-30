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Selda Bağcan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı! Bakın kime benzetildi

Güçlü sesi, dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Selda Bağcan bu defa son paylaşımıyla gündem oldu. Sertab Erener ile Bodrum'da bir araya gelen Selda Bağcan'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Selda Bağcan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı! Bakın kime benzetildi
Öznur Yaslı İkier

Ah Yalan Dünya, Adaletin Bu mu Dünya, Öyle Bir Yerdeyim ki gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Selda Bağcan bu defa son haliyle gündem oldu.

İki Türk müziğinin efsane ismi Selda Bağcan ile Sertab Erener Bodrum'da bir araya geldi. Hayranları iki sanatçının buluşmasına büyük ilgi gösterirken fotoğraftaki filtre de dikkatlerden kaçmadı.

Selda Bağcan ın son hali sosyal medyada gündem oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı! Bakın kime benzetildi 1

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selda Bağcan, Sertab Erener'le çektikleri fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Sevgili @sertaberener ile hasret giderdiğimiz bir yaz akşamı Bodrum’dan"

Paylaşılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Selda Bağcan'ın yüzüne çok yoğun photoshop ve filtreleme işlemi yapılınca Meral Akşener'e benzetildi.

Selda Bağcan ın son hali sosyal medyada gündem oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı! Bakın kime benzetildi 2

Sosyal medyada; 'Selda Bağcan'a ne olmuş?', 'Meral Akşener sandım' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Selda Bağcan
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