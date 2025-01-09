MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selen Görgüzel çıktığı programda ekrana Hamdi Alkan'la fotoğrafları gelince rahatsız oldu! "Görmek istemiyorum"

Selen Görgüzel çıktığı programda ekrana Hamdi Alkan'la fotoğrafları gelince rahatsız oldu! "Görmek istemiyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selen Görgüzel katıldığı yayında ekrana eski kocası Hamdi Alkan ile fotoğrafları gelince rahatsız oldu. Görgüzel "Rejiden rica ediyorum" diyerek fotoğrafların kaldırılmasını istedi.

Selen Görgüzel çıktığı programda ekrana Hamdi Alkan'la fotoğrafları gelince rahatsız oldu! "Görmek istemiyorum"

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in 2014 yılında başlayan evliliği 2022'de bitmişti. Selen Görgüzel boşanma sonrası gerek iddialı pozları gerekse yaptırdığı ilginç estetik işlemlerle adından söz ettirdi.

Son olarak Selen Görgüzel, İlker Koç ve Yasemin Bozkurt ile Bilmedikleriniz programına konuk oldu. Burada konu eski kocasına gelince Selen Görgüzel rahatsızlığını dile getirdi.

Selen Görgüzel konuşurken ekrana Hamdi Alkan ile kareleri gelince de rahatsız oldu. "Hamdi Alkan hakkında konuşmak istemiyorum. Her röportajımda sorulması beni sıkıyor. ‘Hamdi Alkan’ın eski karısı’ diye anılmaktan nefret ediyorum" diyen şarkıcı şu tepkiyi verdi:

Ekran görüntüsü 2025-01-09 075841

Yakın dostu tutuklandı, konuşmakta zorlandı Yakın dostu tutuklandı, konuşmakta zorlandı

"REJİDEN RİCA EDECEĞİM"

"Rejiden bir şey rica edeceğim şu fotoğrafı kaldırabilir misiniz lütfen. Ben Hamdi ile artık fotoğraflarımı görmek istemiyorum çok sıkıldım gerçekten çok sıkıldım. Ben bir bireyim."

Ekran görüntüsü 2025-01-09 080013

Selen Görgüzel konuşmasının devamında "Kimseyle anılmak istemiyorum ben işimle yaptıklarımla Selen olarak konuşulmak istiyorum" dedi.

kk

Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Selen Görgüzel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
demek ki yaptığın bir iş olmayınca!
bu kadın çok güzel daha çok ekranda görülmesi gerekir
rejiii bu bayan ne iş yapar...? magazin yolu ile vatan kurtaranlar..
En Çok Okunan Haberler
Tüm servetini kaybetti! Evi ve arabası küle döndü! ''Sıfırdan başlayacağız''

Tüm servetini kaybetti! Evi ve arabası küle döndü! ''Sıfırdan başlayacağız''

Roketsan mühendisi evinde ölü bulunmuştu! Olayla ilgili sır perdesi aralanıyor... Google aramaları tüm seyri değiştirecek

Roketsan mühendisi evinde ölü bulunmuştu! Olayla ilgili sır perdesi aralanıyor... Google aramaları tüm seyri değiştirecek

Memur-Sen Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: "Gözlerimle gördüm"

Memur-Sen Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: "Gözlerimle gördüm"

Emevi Camii'nde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Emevi Camii'nde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Sahneye hem geç hem de alkollü çıktı! Müşteriler salonu tek tek terk etti

Sahneye hem geç hem de alkollü çıktı! Müşteriler salonu tek tek terk etti

Gakatasaray, devre arasının ilk transferini yaptı! Trabzonspor'dan geliyor...

Gakatasaray, devre arasının ilk transferini yaptı! Trabzonspor'dan geliyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.