Selen Görgüzel'den dikkat çeken iddialar: Yönetmenin ve yapımcının yatağına yatmadığım için...

Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programının bu haftaki konuğu olan Selen Görgüzel yine açıklamalarıyla dikkat çekti.

Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra paylaşımlarıyla gündeme gelen Selen Görgüzel, "Yaptığım tiyatronun galasına gidiyorum, bir tane mikrofon uzatılmıyor. Ama bir bikini giyip denize girdiğimde fiziğim konuşuluyor,” diyerek sitem etti.

Tiyatroya ve sanata emek veren bir oyuncu olarak projelerinin görmezden gelindiğini vurgulayan Görgüzel, magazin dünyasında sanattan çok dış görünüşün ön planda olmasının rahatsız edici olduğunu ifade etti.

Selen Görgüzel, Özlem Esra Ada’nın sette taciz ve mobbing yaşayıp yaşamadığı sorusuna olay bir yanıt verdi.

"TRAVMATİK BİR SÜREÇTİ"

Görgüzel, “Bu benim için travmatik bir süreçti, herkes de bilir. Bir dönem yönetmenin ve yapımcının yatağına yatmadığım için bana yapmadıklarını bırakmadılar. Ben sette birisinden hoşlanıp bir şeyler yaşayabilirim ama bunun mecburmuşum gibi söylenmesi çok nahoş bir durum. Kadın hakları desek de bunu yapan oyuncular olduğu sürece adalet arayışım yanlış gibi lanse ediliyor,” dedi.