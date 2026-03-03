MAGAZİN

Selen Görgüzel, Seren Ay'a sert çıktı: Beynin sulanmış!

Survivor 2026’da yalnızca bir hafta kalabilen Selen Görgüzel, yarışmaya devam eden Seren Ay'a sert çıktı.

Survivor’ın son bölümlerinde Seren Ay ile Ramazan arasında yaşanan tartışma ekran başındakilerin gündemine oturmuştu. Bu polemiğe kayıtsız kalmayan Selen Görgüzel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Seren Ay’a sert sözlerle yüklendi.

Survivor 2026’da yalnızca bir hafta kalabilen Selen Görgüzel, Seren Ay’ın Ramazan’a yönelik ifadelerini eleştirerek şu sözleri kullandı:

Selen Görgüzel, Seren Ay a sert çıktı: Beynin sulanmış! 1

“Serenay’a çenesi yerine performans çalıştırması gerektiğini öğretmeden döndüğüm için şu muhabbetten sonra daha da üzüldüm. Ah be Serenay boksta ne çok kafa darbesi almışsın belli baya sulanmış beynin ayıp ayıp edep yahu!"

Selen Görgüzel’in bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Survivor izleyicileri ikiye bölündü. Kimi kullanıcılar Görgüzel’e destek verirken, kimileri ise sözlerini fazla sert buldu.

