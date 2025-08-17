Selena Gomez yatak odasından paylaştı! Pembe geceliğiyle poz verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Instagram hesabından paylaştığı yeni pozuyla sosyal medyayı salladı. 33 yaşındaki yıldız, pembe dantelli iç çamaşırıyla verdiği aynadan selfie’siyle takipçilerini büyüledi.

Paylaşımda, odadaki televizyon ekranında “How I Met Your Mother” dizisinin yansıması ve şifonyer üzerinde yanan bir mum da görüldü.

Son dönemde oldukça aktif olan Gomez, hem özel hayatından karelerle hem de Rare Beauty markasına ait yeni ürün tanıtımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan oyuncu "33. yaş günümü kutlamaya hazırlanırken, beni buraya getiren inanılmaz yolculuğu düşünmeden edemiyorum. Geçtiğimiz yıl, gerçekten hayatımın en güzel yılı oldu ve bunun için hepinize çok şey borçluyum." ifadelerini kullandı.

Gomez, müzisyen sevgilisi Benny Blanco ile evlenmek için gün sayıyor. Gomez, 37 yaşındaki yapımcı ile geçtiğimiz Aralık ayında nişanlandı.