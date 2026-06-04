Selena Gomez yetişkin içerikli film öncesi imaj değiştirdi

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Selena Gomez, kariyerinin en dikkat çekici projelerinden biri için heyecanlı.

Gomez, ödüllü yönetmen Brady Corbet’in yeni yetişkin içerikli filmi The Origin of the World’de rol almaya hazırlanıyor.

Selena Gomez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla imajını tamamen değiştirdiğini gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcı, yıllardır kullandığı koyu dalgalı saçlarını mahogany tonlarında kıvırcık saçlarla değiştirdi.

BESLENMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Selena Gomez’in yeni imajı, eşi Benny Blanco’nun onun beslenme alışkanlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından gündem oldu.

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Blanco, Gwyneth Paltrow’un Goop podcast’i için yapılan özel çekimde Gomez’in “5 yaşındaki bir çocuğun diyetine sahip olduğunu” söyledi.