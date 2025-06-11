Selin Yağcıoğlu'nun fotoğrafına şikayet yağdı! Instagram fotoğrafı silince sinirlendi

MYNET DETAY- Oyuncu Berk Atan ile ilişkisini noktaladıktan sonra Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu bu ilişkisini geçtiğimiz günlrede noktaladı.

Ünlü isimlerle tatilde olan fenomen sosyal medyada her anını paylaşıyor.

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, tatil fotoğraflarını “Hello summer” (Merhaba yaz) notuyla Instagram sayfasına ekledi. Ancak beklenmedik bir olay yaşadı.

Selin Yağcıoğlu'nun dantel detaylı kombinine 'çıplaklık' şikayeti yağınca Instagram fotoğrafları kaldırdı. Sosyal medya fenomenı "Şaka mı bu?" diyerek şu sözlerle isyan etti:

"Çıplaklık yüzünden şikayet etmişsiniz postu kaldırdı instagram! Şikayet eden arkadaşlar hasta mısınız?"

"KAPALI İNSANA DA SAYGI DUYUYORUM"

Devamında ise Yağcıoğlu "İsteyen istediğini giysin size ne? Ben kapalı insana da saygı duyuyorum, her tarafını açana da... Çünkü beni ilgilendirmiyor. Gündüz plajda bikinimi giyiyorum akşam da bikini altımla plaj partisine gidiyorum" dedi.

Selin Yağcıoğlu daha sonra ise fotoğrafları tekrar yayınlayarak "Altımdaki bikini altı lütfen şikayet etmeyiniz" diyerek takipçilerine rica etti.