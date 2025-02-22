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Sema Aydemir, Dilek Esmer ve Meliz Redif'e hırsızlık şoku! DNA testi ele verdi! 15 yıla kadar hapis istemi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.02.2025 15:50
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Milli atletler Sema Aydemir, Dilek Esmer ve Meliz Redif'in birlikte kaldığı Beyoğlu Örnektepe'deki eve 19 Ocak 2018'de giren iki hırsız için hesap vakti geldi. Genç sporcuların lüks otomobilini çalan hırsızlar sahte plakayla yakalandı. Suçlamaları reddeden şüphelileri DNA analizi ele verdi.

Sema Aydemir, Dilek Esmer ve Meliz Redif'e hırsızlık şoku! DNA testi ele verdi! 15 yıla kadar hapis istemi

Milli atletler Dilek Esmer, Sema Aydemir ve Meliz Redif, 2018 yılında Beyoğlu'nda birlikte yaşadıkları eve hırsız girmesiyle büyük bir şok yaşamıştı. Gece yarısı uyanan Aydemir, hırsızı fark edip peşinden koşmuştu.

Milli atletlere ait ziynet eşya, nakit para ve kredi kartlarını çalan hırsızlar, bir de araçlarını çalıp kayıplara karışmıştı. Ünlü sporcular ise hırsızlardan şikayetçi olmuştu.

sema aydemir

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; otomobili çalan hırsızlar, Bağcılar'da sahte plakayla yakalandı. Hırsızlık iddialarını reddeden Hakan Ö. ve Cenap A., araçtan kendilerine ait DNA çıkınca yakayı ele verdi.

melizzz

İki şüpheli hakkında 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'bina içerisinde hırsızlık' suçları kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sema Aydemir
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