Sema Aydemir, Dilek Esmer ve Meliz Redif'e hırsızlık şoku! DNA testi ele verdi! 15 yıla kadar hapis istemi

Milli atletler Dilek Esmer, Sema Aydemir ve Meliz Redif, 2018 yılında Beyoğlu'nda birlikte yaşadıkları eve hırsız girmesiyle büyük bir şok yaşamıştı. Gece yarısı uyanan Aydemir, hırsızı fark edip peşinden koşmuştu.

Milli atletlere ait ziynet eşya, nakit para ve kredi kartlarını çalan hırsızlar, bir de araçlarını çalıp kayıplara karışmıştı. Ünlü sporcular ise hırsızlardan şikayetçi olmuştu.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; otomobili çalan hırsızlar, Bağcılar'da sahte plakayla yakalandı. Hırsızlık iddialarını reddeden Hakan Ö. ve Cenap A., araçtan kendilerine ait DNA çıkınca yakayı ele verdi.

İki şüpheli hakkında 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'bina içerisinde hırsızlık' suçları kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.