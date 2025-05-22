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Sen Çal Kapımı ile yıldızı parlamıştı! 10 yaşındaki Maya Başol'un doğum günü pozları gündemde! 'Alya Albora sandım'

Başrollerini Kerem Bursin ve Hande Erçel'in oynadığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinde Eda ve Serkan'ın kızı 'Kiraz' karakterine hayat vererek hafızalara kazınan Maya Başol şimdilerde Sihirli Annem kadrosunda yer alıyor. 10'ncu yaş gününü kutlayan çocuk oyuncu doğum günü pozlarıyla dikkat çekti.

Sen Çal Kapımı ile yıldızı parlamıştı! 10 yaşındaki Maya Başol'un doğum günü pozları gündemde! 'Alya Albora sandım'
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin efsane dizisi Sen Çal Kapımı'da canlandırdığı 'Kiraz' karakteriyle yıldızı parlayan çocuk oyuncu Maya Başol şimdilerde Sihirli Annem kadrosunda yer alıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Maya Başol 10'ncu yaş gününü kutladı. Arkadaşlarıyla büyük bir kutlama yapan çocuk yıldızın doğum günü pozları sosyal medyada tartışma yarattı.

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YORUM YAĞDI

Doğum gününde iki kombin yapan Maya Başol beyaz pantolon ceket kombiniyle 'büyümüşte küçülmüş' dedirtti.

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Çocuk yıldızı görenler; 'yaşından büyük durmuş', 'Alya Albora sandım', 'Çocuklar çocuk gibi giyinsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi
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