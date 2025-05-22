Sen Çal Kapımı ile yıldızı parlamıştı! 10 yaşındaki Maya Başol'un doğum günü pozları gündemde! 'Alya Albora sandım'

Bir dönemin efsane dizisi Sen Çal Kapımı'da canlandırdığı 'Kiraz' karakteriyle yıldızı parlayan çocuk oyuncu Maya Başol şimdilerde Sihirli Annem kadrosunda yer alıyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Maya Başol 10'ncu yaş gününü kutladı. Arkadaşlarıyla büyük bir kutlama yapan çocuk yıldızın doğum günü pozları sosyal medyada tartışma yarattı.
Doğum gününde iki kombin yapan Maya Başol beyaz pantolon ceket kombiniyle 'büyümüşte küçülmüş' dedirtti.
Çocuk yıldızı görenler; 'yaşından büyük durmuş', 'Alya Albora sandım', 'Çocuklar çocuk gibi giyinsin' gibi yorumlar yapıldı.
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