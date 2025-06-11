MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Şener Şen'den üzen haber! Son kez sahneye çıktı...

Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Şener Şen, efsaneleşmiş 'Zengin Mutfağı' oyununu son kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneledi. Şen, gazetecilerin, "Sahneleri artık bıraktınız mı? Yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusuna 'Hayır, bitti' yanıtını verdi.

Şener Şen'den üzen haber! Son kez sahneye çıktı...
Öznur Yaslı İkier

1977 yılından beri sahnelenen ve başrolünde Şener Şen'in oynadığı 'Zengin Mutfağı' adlı tiyatro oyunu, dün akşam son kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 83 yaşındaki usta oyuncu Şener Şen, tiyatro oyununun ardından evine dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ŞENER ŞEN 1

VEDA GİBİ AÇIKLAMA: 'BİTTİ'

Oyunun son kez sahnelendiği gece, Şener Şen'e, "Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu yöneltildi. Kısa ve net bir yanıt veren Şener Şen; "Hayır, bitti" ifadelerini kullandı.

ŞENER ŞEN 2

SON HALİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Usta isim Şener Şen, Aralık ayında 83'ncü yaş gününü kutlamış ve sağlıklı hali dikkat çekmişti. Şener Şen'in son haline sosyal medyada; 'çok güzel yaş almış', 'yıllar yaramış', 'nice sağlıklı yıllara' gibi yorumlar yapılmıştı.

şener şennn

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çekim için Şırnak Cehennem Deresi'ne atladı hemen çıkmak istedi ama...Çekim için Şırnak Cehennem Deresi'ne atladı hemen çıkmak istedi ama...
Hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Cesur pozları dikkat çektiHamile olduğu ortaya çıkmıştı! Cesur pozları dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
Şener Şen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm dünyada son dakika olarak geçti! G.Saray'dan F.Bahçe'ye sezonun ilk çalımı...

Tüm dünyada son dakika olarak geçti! G.Saray'dan F.Bahçe'ye sezonun ilk çalımı...

“Cafer Mahiroğlu başlangıç!” Son günlerin çok konuşulan ismi Cem Küçük bombayı patlattı

“Cafer Mahiroğlu başlangıç!” Son günlerin çok konuşulan ismi Cem Küçük bombayı patlattı

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak "işkence" iddiası!

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak "işkence" iddiası!

Şikayet yağıyor! Trafik sigortasında yeni gelişme

Şikayet yağıyor! Trafik sigortasında yeni gelişme

Son yılların en gergin maçı! Merih'i de Kerem'i de çıldırttılar...

Son yılların en gergin maçı! Merih'i de Kerem'i de çıldırttılar...

İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.