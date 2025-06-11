Şener Şen'den üzen haber! Son kez sahneye çıktı...

1977 yılından beri sahnelenen ve başrolünde Şener Şen'in oynadığı 'Zengin Mutfağı' adlı tiyatro oyunu, dün akşam son kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 83 yaşındaki usta oyuncu Şener Şen, tiyatro oyununun ardından evine dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Oyunun son kez sahnelendiği gece, Şener Şen'e, "Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu yöneltildi. Kısa ve net bir yanıt veren Şener Şen; "Hayır, bitti" ifadelerini kullandı.
Usta isim Şener Şen, Aralık ayında 83'ncü yaş gününü kutlamış ve sağlıklı hali dikkat çekmişti. Şener Şen'in son haline sosyal medyada; 'çok güzel yaş almış', 'yıllar yaramış', 'nice sağlıklı yıllara' gibi yorumlar yapılmıştı.
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