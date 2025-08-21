MAGAZİN

Seray Sever Bodrum'da kaza yaptı! Lüks aracı motosikletle çarpıştı

Ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, Bodrum Gümbet'te tatiline devam ederken talihsiz bir kaza yaşadı. Sever arabasıyla seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, Bodrum'da yaşadığı talihsiz kazayla magazin gündeminde yer aldı. Sever, Bodrum Gümbet'te arabasıyla seyir halindeyken motosikletli bir kişiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Kazanın şokuyla büyük bir panik yaşayan Seray Sever, motosikletten düşen iki kadına yardım etmek istedi. Gözyaşları içinde genç kadınların sağlık durumunu merak eden Sever, defalarca ambulans çağırmak için ısrar etti.

İki kadın, Seray Sever'in ve çevredeki vatandaşların tüm ısrarlarına rağmen sağlık ekiplerini beklemeyi reddetti.

OLAY YERİNDEN AYRILDI

Görgü tanıklarının ifadesine göre, motosiklet sürücüsü, "Motorumu kenara çekeceğim" diyerek hızla olay yerinden uzaklaşırken, yanındaki yolcu da başka bir araca binerek bölgeden ayrıldı.

Genç kadınların bu tavrı karşısında Seray Sever, onların sağlık durumları için endişelenerek gözyaşlarına hâkim olamadı. Olay yerine gelen trafik polisleri, kazayla ilgili tutanaklarını hazırlarken, hem otomobilde hem de motosiklette maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

