MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Serbest kalır kalmaz mesajlar atmaya başlamıştı! Ece Seçkin yine tacize uğradı! Saplantılı hayran hakkında yeni karar

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ile eşi Çağrı Terlemez'i uzun süredir tehdit eden kişinin ev hapsindeyken bile tacize devam etmesi üzerine, hakkında hastanede 3 hafta boyunca gözlem altında tutulma kararı verildi.

Serbest kalır kalmaz mesajlar atmaya başlamıştı! Ece Seçkin yine tacize uğradı! Saplantılı hayran hakkında yeni karar
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz haftalarda, şarkıcı Ece Seçkin ile eşi Çağrı Terlemez’i 4 yıl boyunca ölümle tehdit eden A.U.S., polis tarafından yakalanmıştı.

A.U.S., 'ısrarlı takip' ve 'tehdit' suçlarından yargılanmak üzere adli kontrol ve ev hapsiyle serbest bırakılmıştı. Ece Seçkin'in avukatları, yaptığı yeni açıklamayla, tacizlerine devam ettiğini belirttikleri A.U.S. hakkında hastanede 3 haftalık gözlem altına alınma kararı verildiğini dile getirdi.

Serbest kalır kalmaz mesajlar atmaya başlamıştı! Ece Seçkin yine tacize uğradı! Saplantılı hayran hakkında yeni karar 1

Ece Seçkin’in avukatları konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunlar kaydetti: Kamuoyunun bilgisi olduğu üzere, geçtiğimiz hafta müvekkillerimizi uzun süredir takip ve tehdit eden şüpheli hakkında yasal süreç başlatılmış ve şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak İstanbul dışındaki ikamet adresi nedeniyle verilen karar, şüpheliyi engellemeye yetmemiştir. Şüpheli, 16 Eylül 2025 tarihinde bulunduğu ilden bir taksiciyle anlaşarak, müvekkilimizin adres ve telefon bilgilerini taksi şoförüyle paylaşmış ve konutuna taksi göndermek suretiyle yanına gelmesini istemiştir.

Serbest kalır kalmaz mesajlar atmaya başlamıştı! Ece Seçkin yine tacize uğradı! Saplantılı hayran hakkında yeni karar 2

Bu eylemler, soruşturma sürecinde şüphelinin ısrarlı takip, tehdit ve hakaret suçlarına ek olarak, müvekkillerin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirip üçüncü kişilerle paylaşmasına neden olmuştur. Adres bilgilerinin şüpheli elinde bulunması ve eylemlerine devam etmesi, müvekkillerimizin can güvenliği açısından ciddi endişe yaratmıştır. Tarafımızca şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapor doğrultusunda, şüpheli hakkında CMK 74/1 maddesi gereği 3 haftalık gözlem altına alınması kararı verilmiştir. Soruşturma, gözlem süresi sonunda elde edilecek sonuçlara göre devam edecektir.

Serbest kalır kalmaz mesajlar atmaya başlamıştı! Ece Seçkin yine tacize uğradı! Saplantılı hayran hakkında yeni karar 3

'HASTANEDE TEDAVİ ALTINDI'

Ece Seçkin ise yaşadığı korkuyu şöyle dile getirdi; "Süreç boyunca yaşadığım korkuyu dile getirip canınızı sıkmak istemedim. Ancak maalesef, şahsa verilen ev hapsine rağmen bu olaylar gerçekleşti. Sürecim boyunca yanımda olan avukatlarım Şirin Çalık ve Gökhan Eker, soruşturmayı titizlikle yürüten savcımız ve tüm personellere, İstanbul Asayiş Büro Amirliği ile Beylikdüzü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne teşekkür ederim.

Tek bir kadının bile huzursuz hissetmeden yaşayabileceği bir hayat diliyorum. Şahıs, hastanede tedavi altında, ben ise güvendeyim. Destek olan ve yalnız olmadığımı hissettiren herkese ayrıca teşekkür ederim."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu defa terlikleri gündemde! Fiyatı dudak uçuklattı... Bu defa terlikleri gündemde! Fiyatı dudak uçuklattı...
Şarkısına erişim engeli istenmişti! Hakkında bir suç duyurusu daha Şarkısına erişim engeli istenmişti! Hakkında bir suç duyurusu daha

Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.