Serbest kalır kalmaz sahneye koştu! Hadise ağlamamak için kendini zor tuttu! 'Zoruma gitti'

Ünlü isimlere yönelik "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında İrem Derici, Hadise, Kubilay Aka gibi oyuncu ve şarkıcıların yanı sıra, daha önce tutuklanarak cezaevinde kalan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da yer aldığı 19 kişi için ifade ve kan örneğinin alınması talimatı verildi.

Hakkında soruşturma başlatılan isimler arasında sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu ile oyuncular Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Metin Akdülger ve Berrak Tüzünataç da yer aldı.

Sabah saatlerinde evlerinden alınan 19 kişi, kan örneklerinin alınması ve ifade işlemlerinden sonra serbest bırakıldı. İşlemlerin ardından serbest bırakılan Hadise, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları dile getirdi:

'Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür her şey geride kaldı. Bu akşam tüm kalbimle sahnedeyim, Ankara'da görüşürüz.'

'ZORUMA GİTTİ'

Hadise, uyuşturucu operasyonu sonrası Ankara'da sahneye çıktı. "Ben sigara bile içmiyorum. Bu konuda tertemiz olduğum için bugün zoruma gitti" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'de serbest kalır kalmaz bir basın toplantısı düzenledi. Derici, kendisine yöneltilen iddialara sert bir dille karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

'ALNIM ANA SÜTÜM KADAR AK'

"Sabah 7’de o şekilde evden alınmak çok üzdü beni. Çünkü, bir telefonda gidip hemen ifademi verip, kan örneğimi saç örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. Alnım ana sütüm kadar ak. Bu konuların konuşulduğu ortamda bile durmam. Ben bu kariyeri, uyuşturucu gibi bir bela ile riske atacak kadar aptal mıyım? Testlerin sonucunu kapı kapı gezerek herkese göstereceğim."