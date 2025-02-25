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Serdar Ortaç’a yasa dışı bahis reklamı davasında ceza çıktı! 10 ay hapis cezası

25.02.2025 10:45
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Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Serdar Ortaç’ın davasında karar çıktı. Ortaç’ın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Serdar Ortaç’a yasa dışı bahis reklamı davasında ceza çıktı! 10 ay hapis cezası

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Serdar Ortaç’ın davasında karar çıktı. Serdar Ortaç ne kadar ceza aldı? İşte mahkemeden çıkan karar...

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla hakkında 'Yasa dışı bahse teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada karar verildi.

Mahkeme, Ortaç'a 10 ay hapis cezası ve 400 TL para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ISTANBUL---SERDAR-ORTACIN-YARGILANDIGI-_583157_172583

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti 'Ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vermişti.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Serdar Ortaç
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