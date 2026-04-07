Serdar Ortaç canlı yayın açıp vasiyetini duyurdu! 'Yakında ölüp gideceğim'

Dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediliyor.

Son olarak sosyal medya üzerinden canlı yayın açan ve takipçileriyle dertleşen Serdar Ortaç 'Yakında ölüp gideceğim' diyerek vasiyetini duyurdu.

Ortaç, eserlerine sahip çıkılmasını isteyerek, “Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Hayattayken bu parçalara yeterince ilgi gösterilmedi, klip bile çekilmedi. Lütfen onları insanlara ulaştırın” ifadelerini kullandı.

Sanat hayatı boyunca birçok zorluk yaşadığını da dile getiren ünlü isim, “Beni bitirmek isteyen çok oldu ama ayaktayım. Tam 35 yıldır bu sektörde varım ve hâlâ devam ediyorum” dedi.

'YAKINDA ÖLÜP GİDECEĞİM'

Konuşmasının sonlarında, “Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın” diyen ünlü isim bu açıklamalarıyla yürekleri burktu.