Serdar Ortaç canlı yayın açıp vasiyetini duyurdu! 'Yakında ölüp gideceğim'

Yakalandığı MS hastalığı sonrası zor günler geçiren Serdar Ortaç sosyal medya hesabından yaptığı son canlı yayın ile gündeme geldi. 'Yakında ölüp gideceğim' diyen Ortaç vasiyetini de açıkladı.

Serdar Ortaç canlı yayın açıp vasiyetini duyurdu! 'Yakında ölüp gideceğim'
Öznur Yaslı İkier

Dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediliyor.

Son olarak sosyal medya üzerinden canlı yayın açan ve takipçileriyle dertleşen Serdar Ortaç 'Yakında ölüp gideceğim' diyerek vasiyetini duyurdu.

Serdar Ortaç canlı yayın açıp vasiyetini duyurdu! Yakında ölüp gideceğim 1

Ortaç, eserlerine sahip çıkılmasını isteyerek, “Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Hayattayken bu parçalara yeterince ilgi gösterilmedi, klip bile çekilmedi. Lütfen onları insanlara ulaştırın” ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç canlı yayın açıp vasiyetini duyurdu! Yakında ölüp gideceğim 2

Sanat hayatı boyunca birçok zorluk yaşadığını da dile getiren ünlü isim, “Beni bitirmek isteyen çok oldu ama ayaktayım. Tam 35 yıldır bu sektörde varım ve hâlâ devam ediyorum” dedi.

Serdar Ortaç canlı yayın açıp vasiyetini duyurdu! Yakında ölüp gideceğim 3

'YAKINDA ÖLÜP GİDECEĞİM'

Konuşmasının sonlarında, “Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın” diyen ünlü isim bu açıklamalarıyla yürekleri burktu.

